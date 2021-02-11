Naturelgaz, Petrol Ofisi istasyonlarında oto CNG satışı yapacak

İSTANBUL (AA) – Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, Petrol Ofisi'nin 12 istasyonunda kendi markası altında oto CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) satışı yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi ve Naturelgaz arasında CNG satışı konusunda işbirliğine gidildi.

Bu işbirliği kapsamında Naturelgaz, Petrol Ofisi'nin 12 istasyonunda kendi markasıyla oto CNG satışı gerçekleştirecek. Bu anlaşmayla, Naturelgaz oto CNG istasyon sayısını 21'e çıkaracak.

Halihazırda 25,5 milyon standart metreküp (sm3) olan Türkiye’deki oto CNG satışının 12 milyon Sm3’ü Naturelgaz çatısı altında gerçekleştiriliyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, LPG’nin binek ve hafif ticari araçlarda olduğu gibi doğal gazın da ağır ticari araçlar için ekonomik ve çevreci bir alternatif yakıt olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının kısa süre önce gelişmeye başladığını kaydeden Şiper, "Petrol Ofisi olarak Naturelgaz ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında ülkemizdeki oto CNG ikmali yapılabilen istasyon sayısında önemli bir aşama kaydedilecek. Bütün alternatif yakıtlarda olduğu gibi oto CNG’nin de gelişimine katkı sağlamaktan, önemli bir ivme kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

– Cari açığı 12 milyar lira azaltacak

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman ise dünyada çevreci özelliğiyle ön plana çıkan doğal gazlı araçların yaygınlaşmaya başladığını aktardı.

Özellikle ağır vasıtalarda CNG kullanımının artış gösterdiğini vurgulayan Kutman, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa Birliği’nin çevre politikalarında yer alan hedefler nedeniyle doğal gazla çalışan otobüs ve ticari araç pazarında ciddi bir büyüme bekliyoruz. Dünyadaki oto CNG trendinden Türkiye’nin etkilenmemesi mümkün değil. Keşfedilen doğal gaz kuyularıyla Türkiye bölgesel ticaret merkezi olacaktır ve alım maliyetlerinde rekabet avantajı kazanacaktır. Ülkemizdeki otobüs ve ağır ticari araçların doğal gaza dönmesi durumunda cari açığa 12 milyar lira civarında olumlu katkı sağlanacaktır. Bu dönüşüm ülkemizin toplam karbon emisyonlarını da 10 milyon ton azaltacaktır. Naturelgaz olarak daha fazla noktada, daha fazla müşteriye hizmet vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petrol Ofisi ile imzaladığımız bu yeni anlaşma ile stratejik büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attık."

Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan da yapılan araştırmalara göre ağır vasıtalarda doğal gaz kullanımının yakıt maliyetlerinde ve karbon emisyonlarında yüzde 25’e varan azalma sağladığını belirterek, "Ekonomik ve çevresel avantajları nedeniyle oto CNG pazarının büyüme potansiyeline inanıyoruz. Türkiye’de 2020 itibarıyla doğal gazla çalışan yaklaşık 3 bin 500 otobüs ve ağır ticari araç bulunmaktadır. Fabrika çıkışlı CNG’li araç üretiminin artması ve mevcut araçların CNG dönüşümü Türkiye’deki pazarın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Naturelgaz olarak oto CNG alanındaki en kurumsal ve en büyük oyuncuyuz. Türkiye genelinde, kritik lojistik rotalarda kurulu 9 aktif oto CNG istasyonumuz bulunuyor. Türkiye’nin en yaygın perakende satış ağına sahip akaryakıt şirketi olan Petrol Ofisi ile birlikte iki yıl içinde 12 yeni oto CNG istasyonu kurmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte gelecek dönemde yerimizi daha da sağlamlaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.