‘Navigasyon programları ücretli yola yönlendiriyor’

Yalım, özellikle İstanbul’da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi. Yalım, TBMM’de yaptığı açıklamada, “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” dedi.