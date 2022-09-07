Nazilli’de 13 köpek ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hayvanseverlerin her gün beslediği 13 sokak köpeği ölü olarak bulundu. Hayvanseverler köpeklerin bulunduğu yerde çiğ etlere rastladıklarını belirterek zehirleme şüphesini dile getirdi.

Latif SANSÜR

Nazilli Yeşil Mahalle’de gönüllüler tarafından düzenli olarak beslenen 13 sokak köpeği ölü olarak bulundu. Çevredeki vatandaşlar ve hayvanseverler köpeklerin zehirlendiğinden şüphelendiklerini, olay yerinde çiğ et parçası bulduklarını söyledi.

Nazilli Hayvan Severler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığolu “Gönüllüler tarafından sürekli düzenli beslemeleri ve bakımları yapılan köpeklere karşı katliam yapanın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Elimizde kimin attığı henüz belli olmayan çiğ etler var. Etleri toksitoloji laboratuarına gönderdik. Köpeklerin bulunduğu alanın çevresindeki ev ve iş yeri güvenlik kameraları incelenecek. Elimizde bölgeye sürekli girip çıkan bir şüpheli görüntüsü var. Ancak çalışmalarımız devam ediyor” dedi.