Nazımiye Kaymakamını eleştiren yazar ifadeye çağrıldı

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi önünde silahlı kişiler ile birlikte poz veren Nazımiye Kaymakam’ı Uğur Tutkan’ı sosyal medyada eleştiren Yazar Cafer Solgun, Kaymakam Tutkan’ın şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı.

Evren DEMİRDAŞ

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi’ne son 3 yılda 60 bin lira para cezası kesilmesine yönelik açıklama yapan Cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, dernek olarak cezaların hukuksuz şekilde kesildiğini dile getirmiş, cemevine ‘ticarethane’ gibi bakıldığını belirterek, ”Dernekler Kanunu’na aykırı olarak çeşitli gerekçelerle kesilen cezaları kabul etmiyoruz” demişti.

Olayın basına yansımasının ardından Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, yanında bulunduğu kişilerle birlikte silahlı bir pozu sosyal medyada paylaşarak Cemevi Başkanı Kırmızıçiçek’i tehdit etmişti.

“DERHAL GÖREVDEN ALINMALIDIR”

Kaymakamın tehdidinin ardından “Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan Düzgün Baba Cemevi’ni silahlı kişilerce adeta basıp cemevi yöneticilerini “Size devletin gücünü göstereceğiz” diye tehdit etmiş gazetecilere de bu pozu vermiş… Bu zorba saygısız haddini şaşırmış memur derhal görevden alınmalıdır” paylaşımında bulunan Cafer Solgun, ifadeye çağrıldığını duyurdu.

“SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM”

Kaymakam Tutkan’ın, kendisi hakkında hakaret davası açtığını belirten Solgun, kaymakamın görevden alınmamasına ve kendisine soruşturma açılmasına tepki gösterdi. İfadesinde, “Sözlerimin arkasındayım” dediğini belirten Solgun, “Kaymakam ya da kamu görevlisi olmak kimseye hakaret etme, saygısızlık yapma hakkı vermez” dedi.

“ASIL ALEVİLER HAKARETE UĞRADI”

Kaymakamın paylaşımıyla asıl Alevilerin hakarete uğradığını belirten Solgan, “Bu sayın kaymakam bir ibadet mekanını basıp silahlı kişilerle poz verecek “size devletin gücünü göstereceğiz” diyecek ve biz kimse bir ibadet mekanına böyle saygısızlık yapamaz deyince adam istifa etmeyecek, görevden alınmayacak soruşturmaya uğrayan biz olacağız!” ifadelerini kullandı.

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