Nazmi Arıkan son yolculuğuna uğurlandı

Evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Arıkan, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip ailesi ve sevenlerinin katıldığı törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLİ

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, 13 Temmuz gecesi Çanakkale’de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde öldürüldü.

Arıkan, bugün İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.

KILIÇDAROĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Törene; Arıkan’ın ailesi, sevenleri, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ile Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nazmi Arıkan’ın oğulları Kazım Arıkan ve Kurtuluş Arıkan taziyeleri kabul etti, eşi Tülay Arıkan ve kız kardeşleri ise gözyaşlarına boğuldu.