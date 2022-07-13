Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nun kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Çanakkale Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli Köyü’nde çiftlik evinde yaşayan Nazmi Arıkan’ın sabah saatlerinde evinde saldırıya uğradığı öğrenildi. Saldırıda Nazmi Arıkan ile birlikte şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü, Çanakkale’de Gelibolu ilçesinin Karainebeyli Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde öldürüldü.

Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı. Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cansız bedenlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgede çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cansız bedenleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“TAHKİKAT DEVAM EDİYOR”

SÖZCÜ’ye konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, “Bize ulaşan net bilgi, Nazmi Arıkan ve şoförü kendi çiftliğinde öldürülmüş olarak bulundular. Şu anda orada tahkikat devam ediyor. Bize ifade edilen bıçakla öldürüldükleri” açıklamasında bulundu.

MUHARREM İNCE: YÜREĞİM YANDI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaşanan olayın ardından paylaştığı mesajda, “Türkiye’nin iyi eğitimcilerinden, güzel insanlarından biri olan arkadaşım Nazmi Arıkan’ın evinde katledildiği haberiyle yüreğim yandı. Faillerinin en kısa zamanda yakalanması tek dileğim. Mekanın cennet olsun sevgili dostum” dedi.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?



Nazmi Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Burada ilkokul ve ortaokul eğitimi aldıktan sonra Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu.

Daha sonra da Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı.

Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu. Arıkan, o yılları “Yatılı okuduk, devlete çok borcumuz var. İlk takım elbisemi, kösele ayakkabıyı orada gördüm. Öğretmen okullarının çok iyi programı vardı. Tarım, ticaret, elişi, arıcılık dersleri alırdık” diye anlatıyordu.

1996-1997 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devralan Nazmi Arıkan, tek şube olarak aldığı dershaneyi 2004 yılına kadar geçen sürede 100 şubeye çıkardı. 2011-2012 döneminden bu yana başta İstanbul olmak üzere farklı illerde çok sayıda okul açan Nazmi Arıkan, kurucusu olduğu Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın özel öğretim kursları, temel liseler ve okullarında 7 bine yakın kişi çalışıyor.