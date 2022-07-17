Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya adliyede

Yazan:
Alaturka Online
-

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 14:48 – 17 Temmuz 2022 Güncellenme:

Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya adliyede

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker’in (46) öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmadaki sorgunun ardından Gelibolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Ufuk Akçekaya’ya jandarma tarafından çelik yelek giydirildiği görüldü. (DHA)

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu İlginizi Çekebilir Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürüldüğü çiftlik yakınındaki tarlada bıçak bulundu

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?