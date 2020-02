NBA All Star maçında 2 ve 24 numaralı formalar giyilecek

2020 NBA All-Star maçı 17 Şubat’ta Chicago’da oynanacak. Maçta, helekopter kazansında hayatını kaybeden Kobe ve Giana Bryant anılacak.

The 2020 NBA All-Star Game will tribute Kobe and Gianna Bryant: Team LeBron (James) wearing the No. 2 and Team Giannis (Antetokounmpo) wearing the No. 24.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2020