NBA Hall of Fame seremonisi 2021 senesine ertelendi

NBA’de Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) Başkanı Jerry Colangelo ESPN’e yaptığı açıklamada 2020 sınıfının onurlandırılacağı törenin 2021 senesine ertelendiğini açıkladı. Organizasyon 29 Ağustos’ta Springfield’ta gerçekleşecekti.

Daha önce Amerikan basınında çıkan haberlerde seremoninin Ekim ayına erteleneceği konuşuluyordu. Ancak Colangelo pandeminin devam eden etkisi sebebiyle, “Kesinlikle erteliyoruz. Seremoniyi 2021 senesinin ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. Yönetim kurulu ilerleyen haftalarda toplanıp neler yapılabileceğine bakacak. Yer, tarih gibi konuları yeniden düşünüp karar vereceğiz” diyerek erteleme kararını açıkladı.

2020 Hall of Fame sınıfında başta Kobe Bryant, Tim Duncan ve Kevin Garnett olmak üzere toplamda 9 kişi bulunuyordu.

Hatırlanacağı üzere NBA efsanesi Bryant 2020 başında trajik bir helikopter kazasında kızı Gianna ve diğer 7 kişiyle hayatını kaybetmişti.

Colangelo ayrıca 2021 sınıfın bu durumdan bağımsız olarak ayrıca açıklanacağını belirtti. Ünlü yönetici 2020 sınıfının ise özel bir sınıf olduğunu vurguladı.