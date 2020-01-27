‘NBA logosu Kobe olsun’ kampanyasına imza yağıyor

ABD profesyonel basketbol ligi NBA, gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant‘ı 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında kaybetmenin şokunu yaşarken, basketbolseverler Kobe’yi ölümsüzleştirmenin yollarını arıyor.

Lakers efsanesi Jerry West‘in figürünün bulunduğu NBA logosunun bir diğer Lakers efsanesi Kobe Bryant figürüyle değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

‘NBA logosu Kobe olarak değişsin’ imza kampanyasına kısa sürede yüz binlerce insan katıldı.

Ünlü ünsüz pek çok isim, sosyal medyada Kobe figüründen yana paylaşımlarda bulundu.

Jerry West de 2017 yılında logonun değişmesinden yana açıklama yapmıştı.

İsteyenler kampanyaya şu bağlantıdan katılabiliyor.