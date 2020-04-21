NBA oyuncusu Jaylen Brown'dan ABD sağlık sistemine eleştiri:

İSTANBUL (AA) – Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Boston Celtics forması giyen Jaylen Brown, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık sisteminin ABD'deki eşitsizliği gözler önüne serdiğini söyledi.

Brown, The Guardian için yazdığı yazıda, "Ben bu yazıyı yazana kadar sadece ABD'de 30 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu yürek burkucu rakamdaki Afro-Amerikalıların oranı endişe verici ve çok fazla. Sağlık sistemimiz, bu güzel milletin kuruluşundan bu yana maruz kaldığı eşitsizliği gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin tıbbi kaynaklarının yetersiz kaldığını belirten 23 yaşındaki guard, "İşsizlik rakamlarının da bütün zamanların en yüksek derecesine ulaştığı iddia ediliyor. Herkesin en yakınlarını koruma dürtsüne anlam verebiliyorum. Ancak, eğer durumunuz iyiyse sizin kadar şansı olamayan komşu veya arkadaşlarınıza da el vermenizi tavsiye ediyorum." yorumunu yaptı.

Yazıyı yazma amacının insanları bir araya getirebilmek olduğunu aktaran ABD'li basketbolcu şöyle devam etti:

"Sosyal mesafe kapsamında kendimizi ve ailemizi dış dünyadan izole etmek kolay. Ben sizi bunun tersini yapmaya davet ediyorum. Yerel gıda bankalarına, evsizlerin yaşadığı barınaklara ve sizlerden daha az şanslı olan insanlara bağış yapın. Bu süre zarfında sağlık çalışanlarına ve diğer çalışmak zorunda olan adı duyulmamış kahramanlara kaynak ayırın. Sağlık çalışanlarının ailelerini veya ailesinden birisini kaybeden ihtiyaç sahiplerini unutmayın."