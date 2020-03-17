NBA takımlarından Brooklyn Nets’te 4 oyuncuda corona çıktı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen NBA’den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor.

Brooklyn Nets Kulübü’nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun corona virüsünün testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.

KEVIN DURANT TESTİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI!

Yaşananların ardından takımın yıldız oyuncusu Kevin Durant corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Diğer 3 kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili olarak The Athletic’e konuşan Durant kendisini iyi hissettiğini söylerken, “Herkes kendisine çok dikkat etsin ve karantinaya alsın. Bunu birlikte halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

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