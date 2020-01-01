NBA’in Eski Patronu David Stern 77 yaşında öldü

1984 yılında aldığı NBA Üst Düzey Yöneticiliği görevini 2014 yılına kadar, 30 yıl başarlı bir şekilde sürdüren ve Amerika Spor Tarihi‘nde En Üst Düzey Yetkili görevini En Uzun Dönem Devam Ettiren Kişi ünvanını elinde bulunduran David Stern, 77 yaşında öldü.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 3 hafta önce hastaneye kaldırılan Stern, yaşam mücadelesini 2020’in ilk gününde kaybetti.

Stern, başa geçtiği 1984 yılından itibaren, 23 takımdan oluşan ve zarar eden NBA‘i, 30 takımlı, senelik $5 milyar dolar kazanç elde eden, 200 ülkede ve 49 farklı dilde izlenen dev bir organizasyona çevirmeyi başardı.

Stern, başta bulunduğu dönemde, 4 kez oyuncu boykotu ile karşılaştı. Bu dönemleri başarıyla idare eden Stern, liglerin en kısa zamanda başlaması ve marka değerinin zarar görmemesi için elinden geleni yaptı. Kadın NBA Ligi (WNBA) ve NBA Gelişme Ligi’ni (NBA Development League) kurdu. Oyuncular ve yöneticiler için kılık kıyafet kuralını getirdi. Sporda Uyuşturucu ile Savaş Kampanyası‘nı başlattı ve sporun içindeki herkesin bu kampanyaya katılması için elinden geleni yaptı. Basketbolcular ile takımlar arasındaki maaş sınırlamasını getirdi (Salary Cap). NBA’deki kazanç paylaşımını düzenledi.

77 yaşında ölen Stern’ün Dianne isminde eşi, Eric ve Andrew isimlerinde iki de oğlu bulunuyor.