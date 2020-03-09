Ne bereketli ziyaretmiş!

Turkcell Yönetim Kurulu’nun 3 üyesi değişti. 2013’ten beri yönetimde yer alan AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kültür eski Bakanı Atila Koç ile Ahmet Akça’nın görevleri sona erdi. Belediye başkanı seçildikten sonra Turkcell’deki görevini bırakmayan Hilmi Güler, uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Yeni yönetim kurulu üyeleri de kamuoyunun bildiği isimlerden oluştu. AKP Siirt eski Milletvekili Afif Demirkıran, MÜSİAD ve DEİK’te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atandılar.

MAAŞI 138 BİN LİRA

Turkcell Yönetim Kurulu üyeleri 20 bin Euro ve 200 bin lira harcırah alıyorlar. Mevcut döviz kuruna göre bir yönetim kurulu üyesi yaklaşık 138 bin lira maaş alıyor. Yeni üyelerin 11 Mart’tan itibaren görevlerine başlaması bekleniyor.