“Ne işimiz var Suriye’de?” – Gün Başlıyor (4 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, iktidarın Suriye politikasına, bölgeden gelen şehit haberlerine ve Astana sürecine değiniyor. Ensar Vakfı’na aktarılan paraları ve vatandaşın geçim derdini gözler önüne seren Ataklı, yandaş gazetecilerin iktidarı parlatma çabalarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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