Ne üretici ne tüketici memnun… 19 Aralık 2021 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu





Üretici ve tüketici dertli! Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu 19 Aralık 2021 bülteni yayında hemen izle! Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, hafta sonu 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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