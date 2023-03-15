Ne yıkıyorlar, ne de izin veriyorlar: Yetkililer topu birbirine atıyor

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Serin-2 Apartmanı’nın hemen bitişiğindeki Serin-1 Apartmanı’na ağır hasarlı raporu verilerek acil yıkılacak binalar listesine eklendi. Ancak 39 gün geçmesine rağmen ne yıkıldı, ne de eşyaları içeride mahsur kalan depremzedelerin eşyalarını tahliye edilmesine izin verildi.

Yıkılacağı kararı alınan binanın önünden geçen ana cadde çökme riski nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Toplu taşıma araçlarının kullandığı güzergahlar da bu binanın yıkılacağı kararı nedeniyle değiştirildi. Ancak geçen süreye rağmen hiçbir sonuç alınamadı. Depremin ardından Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuran bina sakinleri, eşyalarının tahliyesi için izin istedi, ancak bu konuyla ilgili AFAD ve Valilik adres gösterildi.

“ERTESİ GÜNE KALINCA ÖYLECE KALDI”

Buralardan da sonuç alamayan bina sakini depremzedeler, eşyalarını alabilmek için çalmadık kapı bırakmadı. Depremin ardından polis gözetiminde tahliye kararı alınan binada aynı anda eşya taşınmasına izin verilmediği için ancak 10 ev eşyalarını apar topar çıkarabildi. Geri kalan 20 daire ise havanın kararması ve taşımacı nakliye firmalarına ulaşamadıkları için ertesi güne bıraktı.

DEFNE DEPREMİ OLUNCA GİRİŞ YASAKLANDI

Ancak aynı gece Hatay’ın Defne ilçesinde 6.4’lük deprem yaşanınca 20 dairenin eşya çıkarmalarına izin verilmedi ve binanın yıkılacağı konut sahiplerine iletildi. Bu depremin de üzerinden günler geçmesine rağmen ne bina yıkıldı, ne de eşyalar tahliye edilebildi. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşadıklarını anlatan bina sakinleri, ilan edilen OHAL kanunundan kaynaklı kurumlarla iletişim sağlayamadıklarını, çalmadık kapı bırakmadıklarını ancak buna rağmen ilgili kurumların topu birbirine attığını ve yaşadıkları ağır travma nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadıklarını ifade etti.

“ÖZEL BANKANIN KASALARINI KURTARIRLARSA BİNA ÇÖKER”

Vatandaşlar SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı: “Yıkılan Serin-2 Apartmanı enkazında özel bir bankanın kasalarını kurtarma ile ilgili bir çalışma olduğu söylendi. Bu kasalar için iş makineleri getiriliyor. Oranın kazılmasıyla apartmanın yıkılacağını düşünüyoruz.

Bina ağır hasarlıysa bina sakinleri olarak eşyalarla binanın yıkılmasına razıyız. Ama binanın kolon ve kirişlerinde patlama yok. Delil ve tespit davasıyla binada eksi 2’ye kadar indik, olumsuzluk yok. Binanın dışında sıva dahi çatlamamış. Eğer bina sağlamsa burada eşyaların alınmaması ve yıkılması durumunda hem devlete hem de vatandaşa ciddi maliyet olacaktır”