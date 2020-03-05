Ne Yunanistan utanıyor, ne Avrupa!

NE YUNANİSTAN UTANIYOR,,, NE YÜZ YILLARDIR 'MEDENİYET, ÇAĞDAŞLIK' MASALLARI ANLATAN AVRUPA… SINIRDAKİ İNSANLIK UTANCI SÜRÜYOR… YUNAN POLİSİ,,, GÖÇMENLERE YİNE ACIMADI… BUGÜN DE KURŞUNLAR YAĞDI, GAZ BOMBALARI PATLADI… KORKUNÇ SALDIRILARDA 1 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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