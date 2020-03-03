Nebahat Çehre hastalıkları atlattı

Ekranların başarılı oyuncusu Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ile göz dolduran Çehre, uzun bir süredir evde olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Bir süredir evdeydim. Gözümde çapaklar çıktı. Dört ayrı doktora gittim. Sonrasında grip oldum. Tam gribi atlattım derken tekrar yeniden gribe yakalandım. Çok şükür bugün biraz daha toparladım. Hem alışveriş yapayım, hem de arkadaşlarımla bir araya geleyim istedim” dedi.



Muhabirlerin, “Nazara mı geldiniz acaba?” sorusuna karşılık veren Çehre, “Estağfurullah, nazar demeyelim. Malum mevsim geçişleri ondan dolayı oldu demek daha doğru olur” açıklamasında bulundu.