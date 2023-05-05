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5 Mayıs 2023
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Nebati: Hepimiz birinci sınıf vatandaşız

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Silifke ilçesini ziyaretinde konvoyla vatandaşları selamladı, ardından Göksu Parkı’nda düzenlenen “halk konserleri” etkinliğine katıldı.

Nebati, Türkiye’de herkesin “birinci sınıf vatandaş” olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Tek devlet’ diyoruz. Devletimize göz diken olursa ‘gözünü çıkarırız’ diyoruz. Ne diyoruz, ‘tek vatan’. Bizim gideceğimiz hiçbir yer yok. Kusura bakmayın. ‘Biz buranın sahibiyiz’ diyoruz. ‘Tek millet’ diyoruz çünkü tek millette Sünni’si, Alevi’si, Arap’ı, Türk’ü, Kürt’ü yok. Tek ne var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var ve hepimiz birinci sınıf vatandaşız. ‘Bayrak’ diyoruz. Bu bayrağı hiç kimse indiremez ve bayrak, tek bayraktır, ay yıldızlı bayrağımız. Onun için bu yolda yürüyoruz. Bu yolda söylediğimiz şey de ‘biriz, iriyiz, diriyiz, hep beraber Türkiye’yiz’ diyoruz.” (AA)

Alaturka Online
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