Nebati kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünü açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli İrade Platformu üyesi STK başkanları ile bir araya geldi.

Burada konuşan Nebati, dün akşam itibarıyla kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi.

ÇARŞAMBAYA KADAR 126 MİLYAR TL İDİ

Nebati, hafta içi verdiği bir röportajda, kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını anlatmıştı.

Nebati, “Buradan aldığımız miktar dün gece (Çarşamba) itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15’i DTH’lardan geliyor. TL’den Dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para” demişti.

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