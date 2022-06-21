Nebati modeli ekonomiye vatandaştan tepki: Kayış sıyırdı… Ülke kaosa gidiyor

Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı olalı 6 ay oldu… Nebati göreve geldikten kısa bir süre sonra, “Bir uyuyun altı ay sonra uyanın Türkiye’de… Çok farklı noktalarda olacağız” demişti. Nebati’nin 6 aylık döneminde vaat edilenin tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Bu tür açıklamaların “zaman kazanma çabası” olduğunu dile getiren yurttaşlar ise, “‘Kayış sıyırdı’ diye bir laf vardır, aynen öyle devam ediyor. Bir kaosa doğru gidiyor ülke” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Batuhan SERİM

Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021’de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye’nin ‘yeni ekonomi modeline’ geçtiğini ilan etmişti.

Erdoğan, “Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” demişti. Ardından 2 Aralık 2021 günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden ayrıldı. Elvan’dan boşalan koltuğa Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Nebati göreve geldikten kısa bir süre sonra ise şunları söyledi: “Hani şöyle hayal edersiniz ya ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye… Bir uyuyun altı ay sonra uyanın Türkiye’de… Çok farklı noktalarda olacağız.”

İstanbul Kadıköy’de vatandaşa mikrofon uzattık, “İktidar sözcüleri 6 ay önce sık sık, ‘6 ay sonra fiyatlar düşecek’ diyordu. Aradan 6 ay geçti, sizce fiyatlar düştü mü?” diye sorduk.

Vatandaşlar, iktidarın ekonominin düzeleceğine ilişkin verdiği tarihi sürekli ileriye ertelemesini “zaman kazanma çabası” olarak değerlendirdi ve ekonomiyi düzeltemeyeceğini dile getirdi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“İKTİDARDA UMUT GÖRMÜYORUM”

Faruk Doğan: “‘Kayış sıyırdı’ diye bir laf vardır, aynen öyle devam ediyor. İktidardan umut görmüyorum. Bir defa israf olmayacak, tasarruf olması şart. Hırsızlık olmayacak, hırsızlığa göz yumulmayacak. Kendin de yapmayacaksın, kimseye de yaptırmayacaksın.”

“NE FİYATLAR DÜŞTÜ NE DE HAYAT STANDARTLARI YÜKSELDİ”

Ayşe Mençek: “(İktidarın ‘fiyatlar düşecek vaadine) İnanalım mı bu masala? Asla inanmamıştım, hala söylenenlerin hiç birine inanmıyorum. Ne fiyatlar düştü ne de hayat standartlarında bir yükselme var. Üzgünüm. İnşallah uyuyanlar uyanırlar.”

“İNSANLARIN BEYİNLERİNİ YIKIYORLAR”

Mert Dişiaçık: “Hayır düşmedi, tam tersine yükseldi. Daha da zorlaştı hayat şartları. Asgari ücretle geçinmek artık mucize gibi bir şey oldu. Allah Türk milletine yardım etsin. Artık kafayı yememek için siyaseti pek takip etmiyorum. İnsanların beynini yıkıyorlar. İnsanları bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar.”

“CEBİME KOYUYORUM, DÜŞÜYOR!”

Rüstem Yılmaz: “Nereye düştü? Kimin cebine düştü? Bunu bilmek gerekiyor. Birileri zengin oluyor ve o zenginlik birilerinin cebine düşüyor. (Sizin cebinize düştü mü?) Benim cebimden düştü. Koyuyorum, düşüyor.”

“HER ŞEY YALAN”

Muazzez Dayı: “Ben öğretmen emeklisiyim, yıllardır iyiydi durumum, şimdi gellip de bir çay, kahve içemiyoruz arkadaşlarla. (Ekonominin 6 ayda toparlanacağı söylenmişti…) Yalan, yalan, yalan… Her şey yalan. Onlara artık inanmıyoruz.”

“ÜLKEYİ GETİRDİKLERİ NOKTA BURASI OLDU”

Aykut bey: “Fiyatlar düşer mi? Her gün zamlarla devam ediyoruz. Günden güne içinden çıkılamaz bir hale geldi ekonomi. (Ekonominin düzeleceğine ilişkin verilen tarihler neden sürekli erteleniyor sizce?) Onlar da ipin ucunu kaçırmış vaziyetteler. Umut aşılamak istiyorlar kendi kitlelerine. (Sizce bu işe yarar mı?) Hayır. İpin ucunu kaçırmış vaziyetteler. Ne işe yarayacak? Onlar da aslında ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir kaosa doğru gidiyor ülke. Sonunda bu noktaya geldi ülke. Getirdikleri nokta burası oldu.”

“ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Özlem Düzgider: “Hayır daha çok yükseldi, daha da yükselecek. Algı yaratılmaya çalışılıyor diye düşünüyorum. Tam tersine daha da yükseleceğine işaret bence böyle söylemeleri. (Peki düşer mi fiyatlar, umut ışığı görüyor musunuz?) Keşke görebilsem. Ama herkes gibi ben de umudumu yitirdim.”

“ŞU AN SEÇİM OLSA ÇOK BÜYÜK FARKLA KAYBEDERLER”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Öyle mi görünüyor? Düşen bir şey yok. Tam tersi, arttı. Düşüremezler de. O kabiliyete sahip değiller çünkü. Şimdi önümüzdeki Mart ayına tarih vermişler. Mart’ta da bir şey değişmeyecek ki… Mart’a kadar eğer insanlar açlıktan ölmezse, Haziran’daki seçimlerde gereken yapılır. (Sizce neden sürekli öteleniyor bu tarih?) Zaman kazanma taktiği. Başka bir şey değil. Şu an bir seçime gitseler çok büyük bir yenilgiyle kaybedecekler. Onların da kendilerine göre bir hesapları kitapları vardır. Ne düşünüyorlar bilemem. Ama gidecekler.”

“ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAPIYORLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bu ertelemelerin yapılmasının sebebi, zaman kazanmak. (İşe yarar mı?) Hiç sanmıyorum.”

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