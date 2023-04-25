67.8 F
Los Angeles
25 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemNebati: Samimi arkadaşlardan birisinin Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum

Nebati: Samimi arkadaşlardan birisinin Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP Mersin milletvekili adayı Nebati, Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğine katıldı.

Bakan Nebati, gençlik çağlarında zorlu dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, “O dönemde bir tecrübe edindim. Bizi çok ötekileştirdiler. ‘Sen dindarsın’ diyerek yan gözle baktılar. ‘Sen başörtülüsün’ diye kızlarımızın başörtüsünü okullara giderken aldılar. ‘Sen Urfalısın, dolayısıyla da Kürt’sün, onun için Kürtçe konuşamazsın’ dediler. Bu şekilde ötekileştirmelere tabi tutulduk.” dedi.

“KÜLTÜREL ANLAMDA ÇOK DEĞİŞİKLİKLERE İMZA ATTIK”

İktidara geldikten sonra ötekileştirmeyi ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

* İzmir’deki de bizim kardeşimiz, Kars’taki de bizim yoldaşımız, Isparta’daki de bizim canımız. Bizim 21 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimseyi ötekileştirmeme noktasındaki asıl kaynak da budur. Bakacaksın ki kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ne olduğunu hissettireceksin. Onun için bize yaptıklarını biz yapmadık, yapmayacağız.

* Asla izin vermeyeceğiz çünkü üniversitedeki samimi arkadaşlardan birisinin, ben 2010’lu yıllarda Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum. Niye söylemedin? ‘Söyleyemezdim’ diyor. Söyleyemiyordu. Onun için biz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız önderliğinde 21 yıldır kültürel anlamda çok değişikliklere imza attık. (AA)

Gündem
Önceki haber
Kılıçdaroğlu, ‘büyük atılım’ dediği yeni ekonomi planını açıkladı
Sonraki haber
Erdoğan ‘Winner’ı yanlış anladı: ‘Onları giymem’
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States