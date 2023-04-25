Nebati: Samimi arkadaşlardan birisinin Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum

AKP Mersin milletvekili adayı Nebati, Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması” etkinliğine katıldı.

Bakan Nebati, gençlik çağlarında zorlu dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, “O dönemde bir tecrübe edindim. Bizi çok ötekileştirdiler. ‘Sen dindarsın’ diyerek yan gözle baktılar. ‘Sen başörtülüsün’ diye kızlarımızın başörtüsünü okullara giderken aldılar. ‘Sen Urfalısın, dolayısıyla da Kürt’sün, onun için Kürtçe konuşamazsın’ dediler. Bu şekilde ötekileştirmelere tabi tutulduk.” dedi.

“KÜLTÜREL ANLAMDA ÇOK DEĞİŞİKLİKLERE İMZA ATTIK”

İktidara geldikten sonra ötekileştirmeyi ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Nebati, şöyle devam etti:

* İzmir’deki de bizim kardeşimiz, Kars’taki de bizim yoldaşımız, Isparta’daki de bizim canımız. Bizim 21 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimseyi ötekileştirmeme noktasındaki asıl kaynak da budur. Bakacaksın ki kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ne olduğunu hissettireceksin. Onun için bize yaptıklarını biz yapmadık, yapmayacağız.

* Asla izin vermeyeceğiz çünkü üniversitedeki samimi arkadaşlardan birisinin, ben 2010’lu yıllarda Alevi olduğunu öğrendiğimde kahroldum. Niye söylemedin? ‘Söyleyemezdim’ diyor. Söyleyemiyordu. Onun için biz, Sayın Cumhurbaşkanı’mız önderliğinde 21 yıldır kültürel anlamda çok değişikliklere imza attık. (AA)