Nebati, ‘Uyuyun, altı ay sonra uyanın’ demişti! İşte faturası…

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye’de çok farklı noktalara gideceğiz” sözlerine göndermede bulunarak altı aylık dönemin Türkiye’ye olan faturasını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir televizyon programında söylediği “Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye’de çok farklı noktalara gideceğiz” ifadelerini paylaşarak, altı aylık dönemin Türkiye’ye olan faturasını tek tek çıkardı.

– Bundan tam 6 ay önce, 27 Aralık 2021’de, Nebati Bakan çıktı, “Bir uyuyun, altı ay sonra uyanın, Türkiye’de çok farklı noktalara gideceğiz” dedi. Nebati Bakanın 6 aylık uykusu, bu ülkeye ve milletimize nelere mal oldu?

MAZOT 11,50 TL’YDİ, 30 LİRA OLDU

– 6 ay önce; 11 lira 69 kuruş olan benzin; bugün oldu 27 lira 38 kuruş. 11 lira 54 kuruş olan mazot; bugün oldu 30 lira 10 kuruş.

– 6 ay önce; dolar kuru 11 lira 52 kuruştu. Bu sabah oldu 16 lira 72 kuruş. Avro kuru 13 lira 23 kuruştu. Şimdi oldu, 17 lira 70 kuruş.

MUTFAK TÜPÜ 335 TL

– 6 ay önce; 12 kiloluk mutfak tüpü 218 liraydı. Bugün oldu 335 lira.

– 6 ay önce; 200 lira ile aldığınız aynı mal ve hizmeti, bugün alayım deseniz, cebinizdeki 200 lira yetmiyor. En az 271 lira olması gerek.

– 6 ay önce; tüketici enflasyonu yüzde 36 idi. Şimdi yüzde 74. Üretici enflasyonu yüzde 80 idi. Şimdi oldu yüzde 132. Bunlar da TÜİK ‘in makyajlı rakamlarıyla.

– 6 ay önce, enflasyonu ve krizi inkâr edip, milleti şükürsüzlükle suçluyorlardı. Şimdi kendileri şükürsüzlüğe düştü. ‘Enflasyon sebep, Ek bütçe netice’ diyerek, 2022 bütçesi kadar bir bütçeyi daha getirdiler. 2022 bütçesinin ömrü 6 ay bile sürmedi.

– 6 ay önce; ‘Bütçeden faiz lobilerine, 240 milyar lira vereceğiz’ diyorlardı. Şimdi ‘Faiz lobilerine 330 milyar lira vereceğiz’ diyorlar.

31 MİLYAR TL EK YÜK BİNDİRDİLER

– 6 ay önce; Nebati Bakan ‘Kur Korumalı Mevduattan, Hazine’nin sırtına tek kuruş binmeyecek’ diyordu. Vazgeçtikleri vergilerle, Hazine’nin sırtına 31 milyar liralık yük bindirdiler. O da şimdilik. Getirdikleri ek bütçeyle, KKM için 40 milyar liralık ilave ödenek istediler.

BOŞ BAKLAVA, BOŞ TOST, BOŞ DÜRÜM

– 6 ay önce; milletimiz çıkma meyve sebzeyi bilmiyordu. Şimdi “çıkma sebze, meyve” nedir, tüm Türkiye biliyor. 6 ay önce, piyasada boş baklava, boş tost, boş dürüm yoktu. Şimdi boş baklava, boş tost, boş dürümden geçilmiyor.

İTİBARIMIZI ÜÇ PARALIK ETTİLER

– 6 ay önce; 15 Temmuz’un finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri’yle, Kaşıkçı’nın katili dedikleri Suudi Arabistanlı Veliaht Prens’le küstüler. Şimdi üç beş kuruşluk SWAP hatırına hepsiyle, barıştılar. Ülkemizin itibarını üç paralık ettiler.

– 6 ay boyunca, Saray ve şürekâsı keyifle mışıl mışıl uyudular. Ama millette uyuyacak hal bırakmadılar. Milletimiz artık şunu çok iyi biliyor. İşi ehline vermemek, zulmün en büyüğüdür. Milletimiz bunu 6 ayda öğrendi.

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