Nebati – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Nebati” başlıklı 3 Aralık 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Nebati – Yılmaz Özdil

Tayyip Erdoğan’ın “ben bu yolda faizi savunanla beraber olamam” şeklindeki sözleri üzerine, hazine ve maliye bakanı Tayyip Erdoğan’ın görevden alınmasına kesin gözüyle bakılıyordu, Tayyip Erdoğan’la Tayyip Erdoğan arasındaki istişareler neticesinde, hazine ve maliye bakanı Tayyip Erdoğan görevden alındı, Tayyip Erdoğan’dan boşalan hazine ve maliye bakanlığına Tayyip Erdoğan atandı, yeni hazine ve maliye bakanı Tayyip Erdoğan “sayın cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü güvene layık olmayı rabbim nasip etsin inşallah” dedi.

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Ve, sayın muhalif basınımız hâlâ “ekonominin patronu değişti” diye başlık atıyor iyi mi!

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Tayyip Erdoğan merkez bankası başkanı Tayyip Erdoğan’ı görevden alıp, Tayyip Erdoğan’ı merkez bankasının yeni başkanı yaptığında, merkez bankası başkanı değişmiş mi oldu?

Tayyip Erdoğan “şemsiye sebep, yağmur neticedir, şemsiye açtığımız için yağmur yağıyor”dediğinde, merkez bankası başkanı Tayyip Erdoğan “olmaz öyle saçma şey” mi diyecek?

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Hem “tek adam” rejimi diyorsun.

Hem “patron değişti” diyorsun.

Tek adam değişmediğine göre, patron değişmiş olabilir mi?

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Hâlâ “yeni bakanın ekonomi eğitimi yok” diye haber yapıyorlar.

Kardeşim… Güreşçiyi kamu bankasının başına koymadı mı?

Asrın damadımızın ekonomi eğitimi vardı da nooldu?

Ekonomi diploması olmayan Nureddin Nebati yerine, ekonomi diploması olan Ahmet Hububat’ı bakan yapsa, olmuş mu olacak?

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Diyeceksiniz ki, Ahmet Hububat kim?

Nureddin Nebati’yi çok mu tanıyorsunuz da, Ahmet Hububat’ın kim olduğunu merak ediyorsunuz?

Ahmet Hububat değil de, Hüseyin Bakliyat olsa farkeder mi?

Sürpriz mi olur sizin için?

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Eğitimse mesele… Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan’a “ekonomi” alanında fahri doktora unvanı vermedi mi bu memlekette?

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“Kadın ve aile bakanlığı”nı kapatıp, sadece “aile bakanlığı” yaptı, onu kapatıp, “çalışma sosyal güvenlik aile bakanlığı” yaptı, onu kapatıp “çalışma sosyal hizmetler aile bakanlığı” yaptı, onu kapatıp “aile çalışma sosyal hizmetler bakanlığı” yaptı, onu kapatıp, ikiye böldü, ayrı ayrı “çalışma bakanlığı” ve “aile sosyal hizmetler bakanlığı” yaptı.

E şimdi, hazine ve maliye bakanlığını ikiye bölse, ayrı ayrı hazine ve maliye bakanlıkları yapsa, veya hazineyi komple kapattım dese, itiraz mı edeceksiniz?

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Medreseci milli eğitim bakanını değiştirdiğinde medreseci milli eğitim politikamız değişti mi ki, hazine ve maliye bakanımızı değiştirdiğinde ekonomi politikamız değişsin?

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Bakanlar kurulu dediğin, demokratik rejimlerde bakanlar kuruludur.

Bizde olsa olsa, iki dudağının arasına bakanlar kuruludur.

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Faiz sebep, enflasyon netice değildir…

Asrın liderimiz sebep, gerisi hikayedir.

Yılmaz Özdil