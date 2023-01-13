Nebati’nin enflasyon çıkışına vatandaş sert reaksiyon gösterdi…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 yıllık AKP iktidarları döneminde yurttaşların enflasyona ezdirilmediğini öne sürdü. Hayat pahalılığı altında can çekişen vatandaşlar ise, “Ezdirdiler efendim! Çok ezildik hem de! Kocaman adam, ayıp değil mi böyle yalan söylüyor. Onların söyledikleri masal. Hazine ve Maliye Bakanı ne yaptığını bilmeyen bir adam. Milleti de kandırıyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Ali Selim YAMANLI Batuhan SERİM

Alım gücü her geçen gün düşen yurttaşlar, SÖZCÜ mikrofonuna konuştu, Nebati’yi ve iktidarın ekonomi politikalarını şöyle eleştirdi:

“YALAN”

Erkan Poyraz: “Yalan söylemiş. Kocaman adam, ayıp değil mi böyle yalan söylüyor. Herhalde iktidarda kalmak için bu tür açıklamalar yapıyorlar.”

Erkan Poyraz

“ONLARIN SÖYLEDİKLERİ MASAL”

Perihan Yeyrek: “Ezdirdiler efendim! Çok ezildik hem de! Bu açıklama gerçeği yansıtmıyor. Aldığımız maaşlar ortada, ürünlerin fiyatları ortada… Her şey aldı başını gidiyor. Onların söyledikleri masal. Doğruları söylemesini isterim. Biraz gezinsin, dolaşsın, baksın, halkı dinlesin ve gerçekleri görsün isterim.”

Perihan Yeyrek

“ORTALIĞA ÇIKSA HER ŞEY GÖRECEK

Bahadır Yıldız: “Açıklama saçmalıktan ibaret. Ortalığa çıksalar her şeyi görecekler.”

“HEPİMİZ EZİLMİŞ DURUMDAYIZ””

Necdet İplik: “Çok yanlış bir açıklama. Hepimiz ezilmiş durumdayız. Ya ne söylediklerini bilmiyorlar ya da ne yaptıklarını bilmiyorlar. Propoganda yapıyorlar. Dürüst olsunlar.”

“NE YAPTIĞINI BİLMİYOR, MİLLETİ DE KANDIRIYOR”

Can Varişler: “Bu açıklama saçmalıktan başka bir şey değil. Hazine ve Maliye Bakanı, ne yaptığını bilmeyen bir adam. Milleti de kandırıyor. Karşımda olsa, ‘Gözlerimin ışıltısını görüyor musun?’ derdim. Gözlerimiz karardı. Etrafımızı, önümüzü görmüyoruz. Çocuklarımızın geleceğini görmüyoruz. Hiçbir şey görmüyoruz şu anda.”

“BAKANLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR AMA ENFLASYON DÜŞMÜYOR”

Zekai Emeç: “Bakan ne diyorsa doğrudur! Bakan söylüyor bunu, ben söylemiyorum! Ne hikmetse Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine geşen arkadaşlar 3 ay, 5 ay dayanıyor ondan sonra gidiyor ama enflasyon durmuyor, yürüyor. Bilgisi olanların o makamlara gelmesi lazım. Onların tecrübelerinden faydalanmaları gerekir.”