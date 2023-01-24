Necati Ateş, Fenerbahçeli oyuncuya övgü yağdırdı!

Fenerbahçe , Süper Lig ‘in 20. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı sarı-lacivertli takım 2-1’lik skorla kazandı. Müsabakayı eski futbolcu Necati Ateş TRT Spor’da değerlendirdi.

“4-5 GOL POZİSYONU ÜRETTİ”

Valencia’nın kaçırdığı gol pozisyonunu değerlendiren Necati Ateş, “Valencia’nin o hareketleri yaptıktan sonra Batshuayi’ye pas atmaması belki de durumu nerelere getirdi. Fenerbahçe 4-5 tane gol pozisyonu üretti diyemem ama bir tane üretti ki Valencia’yla. Sonrasında dünyanın en kolay işi olan topu kaleye yuvarlamak kalacaktı Batshuayi’ye. Eğer o gol olsa arkası da gelecekti ve Ümraniyespor’un zaten Fenerbahçe kalesine gidecek bir gücü yok, rahat bir maç çıkaracaklardı” dedi.

“FENERBAHÇE OYUNU DENGELEDİ”

Fenerbahçe’nin kendini kaosa soktuğunu dile getiren Ateş, “Ümraniyespor ikinci yarıya kadar bekleyip Sekidika, Avanou ve Gerardo’yu kenarda tutarak ikinci yarıda oyunu dengeledi. Maçı koparabilecek oyunu oynadı Fenerbahçe ama kendisi maç sonundaki kaosa soktu durumu” ifadelerini kullandı.

“KALİTELİ OYUNCULAR KENARDA”

Kaliteli oyunların kenarda olduğunu ifade eden eski futbolcu, “Kupa maçında pası kim verdi, golü kim attı. Arda verdi Zajc attı. Fenerbahçe’nin en kaliteli oyuncuları hep kenarda. Kaliteli oyuncular hep sahada olmalı ne olursa olsun. Batshuayi bugün hiçbişey yapmadı sahada yoktu ama Szalai bir uzun top attı sonra gol geldi. Belki transfer yapabilir Fenerbahçe ama oyununu düzeltmek istiyorlarsa Arda veya Zajc’la oynamak zorundalar. Bu kadar kulübede oturmasını hiçbirimiz çözemiyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Ferdi Kadıoğlu’nu öven Necati Ateş, “Ferdi’nin performansının maşallahı var. Çok iyi gidiyor, hem Türk futbolu için hem Fenerbahçe için. Ben buna rağmen Fenerbahçe’nin bu kadar dinamik bir beki olmasına rağmen sol beke oyuncu aradığını düşünüyorum” dedi.

“AKLI SAHADA DEĞİLDİ”

“İrfan Can’ın aklı sahada değildi. Bu kadar çok aklının çizgide kalması, dribling yapıp beklemesi ve bir türlü içeri girmemesini anlamadım. Fenerbahçe’nin form düşüklüğü aynı taktik, aynı değişiklikler, aynı oyun nedeniyle sorun yaşıyor.”

“30 MAÇTIR OYUN AYNI”

“Fenerbahçe 30 maçtır aynı şeyi oynuyor. Rakipleri artık çok fazla önlem alıyor. Jesus’un da ısrarından vazgeçip farklı bir şeyler denemesi gerekiyor”