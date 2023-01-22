Necati Ateş, Fenerbahçe’ye cevap verdi! Ölüm tehtidleri…

Spor Toto Süper Lig ‘in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-1 Sarı-Lacivertliler’in üstünlüğü ile biten maçın ardından yorum yapan Necati Ateş Fenerbahçe camiasının tepkisini çekmişti. Kendisi hakkında TRT’ye yazı gönderildiğini belirten Fenerbahçe’ye Necati Ateş cevap verdi. Ateş, aradan geçen zamanda ölüm tehditleri aldığını söyledi.

“Bu bir ironidir”

TRT Spor’a konuşan Necati Ateş, “Bir ironidir, aramızda bunu çok yaparız. Mesela Nihat golleri kaçırmıştır, Nihat senin kaçırdığın goller yüzünden maçı kaybettik… Kemal bir topa dokunamadı, kırmızı kart gördü veya ben kötü bir performans sergiledim aramızda bunları konuşuruz, ironisini yaparız” diyerek sözlerine başladı.

“Bu bir haftayı sıkıntlılı geçirdim”

Açıklamasına devam eden Ateş, “Bu kelimenin bu kadar içinden kılçıklanarak alınıp, bu kadar büyütülmesi beni üzdü. Yayının devamında da ne anlamda yaptığımı da söylemiştim. Maalesef bu bir haftayı sıkıntlılı geçirdim ama kendi açımdan değil” ifadelerini kullandı.

“Evladıma kadar gelen ölüm tehditleri…”

Necati Ateş, kendisi ve ailesi için ölüm tehditleri aldığını söyledi. Ateş, “Ben alışığım bunlara çok. Evladıma kadar gelen ölüm tehditleri… Küfrün zaten haddi hesabı yok. Ama aile ve evladına yapıldığı zaman çok başka seviyelere çıkıyor” şeklinde konuştu.

“Temsilcisi ‘sizin iyi niyetinizden şüphem yok’ dedi”

Sözlerine devam eden yorumcu, “Ben zaten Ertuğrul kardeşimin, arkadaşı ya da temsilcisi Burak Uçar mesaj attığı zaman kendisine de ifade etmiştim. Bu bireysel performans üzerinden yaptığım bir yorumdur, lütfen yanlış anlamayın’ demiştim. Kendisi de zaten ‘sizin iyi niyetinizden şüphem yok’ diye mesaj atmıştı” diye konuştu.

“Kanun çok açık, bedeli de çok açık”

Necati Ateş, kendisine hakaret eden ve tehditler savuranlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Ateş, “Buradan tekrar Ertuğrul kardeşim kusura bakmasın, bu sadece bireysel performansla alakalıydı. Ondan dolayı çocuklarıma ve bana yapılan hakaretler için hukuki anlamda gereği yapılıyor. Yüzlerce kişi hakkında hatta belki 1000’i de bulmuştur gereği yapılacak. Kanun çok açık, bedeli de çok açık” dedi.