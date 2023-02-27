Necati Ateş’ten Beşiktaş yorumu: Şampiyonluğu bıraktı

Süper Lig’de 14. haftada oynanması gereken ancak hem İstanbul’da yaşanan terör saldırısı hem de deprem nedeniyle iki kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesi dün akşam oynandı.

GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken 90 dakikanın en güzel olayı Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklar için düzenlediği kampanya sonucunda sahaya peluş oyuncak atmasıydı. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cenk Tosun’la penaltıdan yararlanamadı ve son 3 maçında 7 puan kaybetmiş oldu.

Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu Necati Ateş önemli değerlendirmelerde bulundu.

Necati Ateş’in yorumları şu şekilde:

“Beşiktaş yönetimini ve taraftarlarını kutluyorum. Muhteşem görüntüler izledik. Bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünü güldürebilir bu hediyeler. Böyle durumlarda biz tek bir camia oluyoruz. Ancak bundan sonra da bunun böyle bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Futbol birleştirici bir unsur”

ŞAMPİYONLUK YORUMU

“Beşiktaş bence bugün şampiyonluğu bıraktı. Matematiksel olarak şansı hala var ancak oynanan oyun bana bir şey vadetmiyor. Antalyaspor’un 7 tane ilk 11 oyuncusu yok bugün. Oyun üstünlüğünü alamadı Beşiktaş”