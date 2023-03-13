Necati Ateş’ten büyük övgü: En iyi oyuncuyu transfer etti

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir’e konuk oldu. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-0’lık skorla kazandı. Müsabaka sonrası eski futbolcu Necati Ateş, maçı TRT Spor’da yorumladı.

Emre Belözoğlu’nu tebrik eden Necati Ateş, “Emre hoca ve takımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyun ortaya koydu. 10 kişi bir futbol dersi verdi. 10 kişi nasıl oynanır onu gösterdi. Ama bu iyi oyunun karşılığı genelde farklı sonuç olur. Öyle de oldu” dedi.

Maxim’in Beşiktaş’ta devam etmesini düşünen Ateş, “Beşiktaş önümüzdeki sene için çok büyük bir yatırım yaptı. Oynanan oyun geçen haftakinden çok çok uzaktaydı. Bu maçta oyun koptuktan sonra bir kaç pozisyon buldu. Ben Maxim’in Beşiktaş’ta devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan tezahüratları doğru bulmayan eski futbolcu, “Türkiye’nin böyle bütünleştiği zamanda bu şekilde küfürlerin edilmesini doğru bulmuyorum. Bunu Beşiktaşlı taraftarlar da doğru bulmuyordur. bu birlik ve beraberliğe devam etmemiz lazım. Çarşamba günü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli herkesin o stadı doldurmasını ve Başakşehir’e destek olmasını bekliyorum. Başakşehir tarihinin en önemli maçına çıkacak. Kazandığı takdirde çeyrek finale çıkacak. Ülke puanı için de çok önemli” açıklamalarında bulundu.

Başakşehir’in 2 önemli oyuncusunu kaybettiğini dile getiren Necati Ateş, “Başakşehir çok önemli 2 oyuncusunu kaybetti. Ndayishimiye ve Traore… İkinci yarı oyununun düşmesinde çok etkili oldu. Emre hocayı tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa’da devam eder” dedi.

Onur Bulut hakkında konuşan Ateş, “Beşiktaş Onur’u alarak Türk statüsünde alınabilecek en iyi oyuncuyu aldı. Hadziahmetovic’i aldı. Gedson ve Salih’in performansları yukarı doğru çıktı. Gelecek sezon için çok önemli transfer hamleleri yapıldı” sözlerini kullandı.

Aboubakar’ın performansı hakkında konuşan eski futbolcu, “Onur’un önüne sağlıklı ve iyi bir Ghezzal geldiği zaman işler değişir. Aboubakar gibi müthiş bir forvetin var zaten. Weghorst’un gol atması için Nihat’a, Kemal’e ihtiyacı var ama Aboubakar’ın buna ihtiyacı yok. Müthiş bir yeteneğe sahip Aboubakar önümüzdeki sene 20’nin üzerinde bir gol atar. Kimse Weghorst gitti diye üzülmesin” ifadelerini kullandı.