Necati Ateş’ten Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri! ‘Yetersiz göründü’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Kasımpaşa’yı Nicolo Zaniolo’nun golüyle devirdi. Sarı-kırmızılıların galibiyetini Necati Ateş değerlendirdi.

Necati Ateş, Nicolo Zaniolo’nun performansı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Galatasaray’ın eski futbolcusu, sarı-kırmızılıların bir diğer transferini ise yetersiz bulduğunu belirtti.

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında iyi oynamamasına rağmen 3 puan aldığını belirten Necati Ateş, “Ne stadyuma giden taraftarlar ne de Okan Buruk böyle bir oyun beklemiyordur. Ancak bunlar şampiyonluk maçlarıdır. Bazen iyi oynamadığın maçlarda Zaniolo gibi süperstarlar çıkar ve farkı 9’a yükseltir” dedi.

“MERTENS ÇOK ARANDI”

Süper Lig devinde Dries Mertens’in yokluğunun hissedildiğini dile getiren Necati Ateş, “Bugün herkes ile ilgili konuşabilirsiniz ancak konuşulabilecek en büyük isim Mertens. Onun varlığının ne kadar önemli olduğunu gördük. Mertens’in yokluğu ofansif olarak üretkenliğini çok düşürdü Galatasaray’ın. İlk yarıya baktığımızda o kadar kötü bir oyun vardı ki… Galatasaray’ın iç sahada bu kadar kısır oynamasını kimse beklemiyordu” diye konuştu.

Kasımpaşa’nın da etkisiz bir futbol oynadığını vurgulayan eski futbolcu, “”Kasımpaşa’nın da çok kötü bir oyunu vardı. İlk yarıda neredeyse her istatistiği 0’dı Kasımpaşa’nın. Tabii Galatasaray da takım savunmasını çok iyi yaptı. Ancak hücum anlamında, kaybettiği maçlarda bile bu kadar kötü oynamıyordu Galatasaray” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Nicolo Zaniolo’nun performansını öven Necati Ateş, “Zaniolo’nun kalitesi maçı kazandırdı. Süperstarın, kaliten varsa işte böyle çıkıyor ve sana maçı kazandırıyor. Puan farkı 9 oldu ve kötü oynadığı maçta Galatasaray galip geldi” diye konuştu.

“ADEKUGBE YETERSİZ GÖRÜNDÜ”

Süper Lig devinin Hatayspor’dan kadrosuna kattığı Sam Adekugbe’nin performansını yetersiz bulduğunu belirten Necati Ateş, “Yunus verilen şansı değerlendiremedi, Kerem çok kötü oynadı, Adekugbe’nin henüz ilk maçı ama çok yeterli gibi görünmüyor. Türk statüsünde olmasa orada farklı bir oyuncu oynar diye düşünüyorum. Galatasaray, kazanmayı biliyor. Taraftar Zaniolo’yu bekliyordu tabii.. Kalite başka bir şey, kimse parası çok diye üzülmesin. 15’e alırsın, bir bakmışsın 40’a satmışsın” dedi.