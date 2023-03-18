Necati Ateş’ten Okan Buruk’a sert eleştiri: Mağlubiyeti ona yazarım!

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı Konyaspor 2-1’lik skorla kazandı. Alınan sonuçla sarı-kırmızı ekibin 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Müsabaka sonrası eski futbolcu Necati Ateş, karşılaşmayı TRT Spor’da değerlendirdi.

Konyaspor’u tebrik ederek başlayan Necati Ateş, “Konyaspor’u tebrik ediyorum. 9 maç sonra kazandılar. 5 maç sonra ilk gollerini attılar. Ciddi bir değişim yaşadılar. Galatasaray gibi bir takıma karşı geriden gelip maçı kazanmak kolay değil. Diouf’un girmesiyle bütün dengeler değişti. Galatasaray’a karşı oynamak her zaman önemlidir. Kim oynarsa oynasın kazanmak için oynanacaktı” dedi.

Konyaspor’un kolay bir takım olmadığını söyleyen Ateş, “İlhan Palut ile şampiyonluk yarışına giren bir Konyaspor vardı. Kötü dönemden geçseler de kolay bir takım değil. 9 maçtır kazanamayan bir takım 31 puan toplamıştı. İyi bir Konyaspor olsaydı, Avrupa’ya oynayabilecek bir kapasiteye sahip” ifadelerini kullandı.

Alınan mağlubiyetin sorumlusu Okan Buruk olduğunu dile getiren eski futbolcu, “Bugünkü mağlubiyeti ben Okan hocaya yazarım. Maç 1-1 giderken bütün orta sahayı değiştirip Torreira’yı sadece geride bırakmak yanlıştı. Konyaspor golden sonra ivme yakalamış, oyunu toparlamış, tehlikeli ataklarla geliyordu. Orta sahayı yürüyerek geçen bir Konya vardı sahada” açıklamalarında bulundu.

Yapılan değişiklikler hakkında konuşan Necati Ateş, “Daha önceki maçlarda değişiklikler, oynanan oyun, saha içindeki etkisi çok fazlaydı Okan Buruk’un. Ancak Berkan, Rashica, Barış, Dubois, Sergio oyundan çıktı. Komple kanatları değiştirip, orta sahayı iki tane zayıf oyuncuya bırakırsanız olmaz” dedi.

Nelsson’un kadrodaki etkisini söyleyen Ateş, “Nelsson’un olmaması Galatasaray’ı ciddi derecede yordu diyebiliriz. Birbirini tanımayan iki oyuncunun oynaması zordur. Golden önce Abdülkerim kaçırdı takip ettiği oyuncuyu” sözlerini kullandı.

Maçı değerlendiren eski futbolcu, “Ben Zaniolo ile başlayacağını düşünüyordum ama Barış Alper ile başladı. Nasıl açıklanır bilmiyorum. Okan Hoca düşündüğünü bu maç sahaya yansıtamadı. Bazen biz hocalar maçı düşünürüz. İşler kötü gittiğinde illa gol yemen gerekmiyor. 1-1 maçı her zaman çevirebileceğin bir skor. Bir önce ki maçtan 5 tane oyuncu değiştirmesi bana değişik geldi. Hakkını yemeyelim, Hoca ne zaman bir değişiklik yapsa işe yaradı. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Yine de orta sahayı bu kadar düşürmemeliydi. Maç 3-1’de bitebilirdi. Son dakikada birkaç net pozisyon kaçtı.” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcuların ritimlerinin bozulduğunu dile getiren Necati Ateş, “35 gün resmi maç oynamaması oyuncuların ritmini bozmuş. Icardi vurması gereken yerlerde vurmuyor. İnanılmaz buluşuyor topla ama gol vuruşunu yapamıyor” açıklamalarında bulundu.

Mertens’in eksikliğini vurgulayan Ateş, “Mertens! Galatasaray en büyük eksiği şu an. Ofansif anlamda büyük eklik gerçekten. Geceyle gündüz gibi fark var. Kerem’i, Icardi’yi oynatıyor. Çok ciddi bir lider ve büyük bir oyuncu” dedi.

Ligin gidişatı hakkında yorum yapan eski futbolcu, “Fenerbahçe kazandığı takdirde fark 3 puana düşecek. Ligin güzelliği burada aslında. Beşiktaş da arkadan geliyor. Lig heyecanı yeniden artacak” ifadelerini kullandı.