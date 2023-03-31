Necati Demirkol: Dursun Özbek, Galatasaray için gecesini, gündüzüne veriyor

Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, kulübün durumu ve futbol takımının başarıları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılıların şu anda birlik ve beraberlik içerisinde hedeflere gittiğini belirten Demirkol, “Okan Buruk’u çok beğeniyordum. Hakikaten dinamo gibiydi. Çok özverili biri. Avrupa’da bizi en iyi şekilde temsil etti. Sessiz sedasız, inançlı, çalışkan bir kardeşimiz. Hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder. Ben çok başarılı buluyorum. Çünkü çok maçlarımızı rahat, huzur içerisinde seyrediyoruz. Takım aslanlar gibi top oynuyor. Herkesin sempatisini kazandı. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada çalışmak, başkan olmak, profesyonel olmak ayrı marka. Hepimiz Galatasaray’a borçluyuz. İnşallah çok başarılı olurlar. Ben Okan Buruk’a çok başarılar diliyorum. Rekorları kırdı. İnşallah böyle devam eder. Yukarılara gider. Galatasaray’ın hedefinde hep şampiyonluklar var. Takımın gidişatı da çok çok iyi” diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in başarılı işler yaptığını vurgulayan Necati Demirkol, “Dursun başkanın gecesini, gündüzüne verdiğini düşünüyorum. Mali tabloyu yönetmek, sürdürülebilir olmak da güzel. Galatasaray Adası’nı hayata geçirdiler. Layık olduğundan daha iyi yerlere gelsin inşallah. Kemerburgaz lokasyon olarak benim arzu ettiğim bir yer. Stada yakınlığı, havaalanına yakınlığıyla çok kıymetli bir yer. Bir taraftar olarak, bir genel kurul delegesi olarak çok memnunum. İnşallah çok daha başarılı olurlar. En son stadın yanındaki yeri kulübe katmaları var. İnşallah daha da hayırlı işleri olur. Çünkü Galatasaray olduğu zaman Türk sporu kalkınacaktır. Birçok başarılarda Galatasaray imzası var. Hizmet edenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.