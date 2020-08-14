Necdet Ünüvar kimdir? Necdet Ünüvar kaç yaşında ve nereli?

Necdet Ünüvar 6 Haziran 1960, Adana doğumludur ve profesör doktor ünvanına sahiptir. 14 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır.

NECDET ÜNÜVAR KİMDİR?

İlk ve Orta öğrenimini Erdemli’de tamamladı. 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru unvanı aldı. 1985-1986 yılları arasında Mardin SSK Dispanserinde zorunlu hizmetini tamamladı. 1986-1991 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniğinde Başasistanlık yaptı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1994-1996 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Doçent, 1998 yılından itibaren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında Profesör oldu

2002 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. TBMM 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti’den Adana milletvekilidir. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca 2013 yılı itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.