Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti’nin 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üruğ’un ölüm haberini eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ sosyal medya hesabından duyurdu.

Başbuğ, “19. Genelkurmay Başkanımız E. Org. Necdet Üruğ’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

NECDET ÜRUĞ KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 19’uncu Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Mustafa Necdet ÜRUĞ, 1921 yılında İstanbul’da doğmuş, 1941 yılında Kara Harp Okulundan, 1942 yılında Topçu Okulundan mezun olmuştur.

1948 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım Komutanlığı yapmıştır. 1950 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 5’inci Kolordu Karargâh Subaylığı, 28’inci Tümen 28’inci Topçu Alayında Batarya Komutanlığı, Harp Akademilerinde Öğretim Üyeliği, 9’uncu Tümende Tabur Komutanlığı, 6’ncı Zırhlı Tugay Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs Silahlı Kuvvetler Teşkilat Eğitim Şube Müdürlüğü, Kıbrıs Ordusu Eğitim Grup Başkanlığı ve Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri Türk Alay Komutanlığı ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Dairesi Özel Plan Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

1966 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Plan Daire Başkanlığı yapmış, 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Zırhlı Birlikler Okulu Eğitim ve Tümen Komutanlığı, Belçika/Mons’ta Millî Askerî Temsil Heyeti Başkanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 1973 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı ve 15’inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1977 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Yüksek Askerî Şûra Üyeliği, 1’inci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptıktan sonra, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesinde olmak üzere, 27 Ağustos 1981 – 15 Kasım 1982 tarihleri arasında Devlet Başkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği, 15 Kasım 1982 – 1 Temmuz 1983 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Millî Güvenlik Konseyi Sekreterliği görevlerini, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 6 Aralık 1983 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2 Temmuz 1987 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.