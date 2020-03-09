“Neden Müslümanlar Hristiyan ülkelere koşuyor?” – Gün Başlıyor (9 Mart 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, iktidarın mülteci politikasına ve Edirne'de tampon bölgede Avrupa’ya açılmayı bekleyen mültecilere değiniyor. Kadınlar gününde kadınlara uygulanan şiddeti gözler önüne seren Ataklı, İdlib ateşkes sürecini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:

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