Neden organik beslenmeliyiz?

Günümüzde yaygın görülen kanserden hiperaktiviteye hatta otizme kadar pek çok hastalıkta çevresel toksinlerin rolü büyük. Sağlıklı bir yaşam için meyve ve sebzelerden aldığımız tarım ilacı kalıntıları, hava ve su kirliliği gibi çevresel toksinlerle maruziyeti azaltmak şart.

İşte bu noktada organik gıdaların önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, şu açıklamaları yaptı…

BU GIDALAR KANSER DÜŞMANI

Organik gıdaların kansere karşı önleyici özellikleri vardır. İçerdikleri salvestrol adı verilen moleküller sadece kanserleşen hücrelerde bulunan, normal hücrelerde bulunmayan CYP1B1 enzimini aktif hale getirir. Bu reaksiyon sonucu kanserli hücrede piceatannol adı verilen anti-kanser bileşikler ortaya çıkar ve kanserli hücreye saldırarak hücrenin ölümüne neden olurlar. Salvestroller bitkileri mantar, küf ve diğer zararlı unsurlara karşı koruyan fitobesinlerdir ve sadece organik gıdalarda bulunur. Özellikle zeytin, enginar, lahana, brokoli, elma, armut, çilek, yaban mersini, fesleğen, adaçayı, kekik ve diğerleri bu bileşikten zengindir. Tarım ilaçları kullanıldığında ise bitkiler bu bileşikleri üretemez.

TARIM İLAÇLARI HER YERDE

Bitkilere uygulanan pestisitlerin (tarım ilaçları) büyük bir kısmı havaya, nehirlere ve diğer canlılara ulaşır. Bu ilaçlar hormonal ve bağışıklık sistemlerinde ortaya çıkan sorunların en muhtemel sebepleri arasındadır. Bebekler ve çocuklar tarım ilaçlarına karşı çok daha hassastır. ABD’de 5 yaş ve altı her çocuk günde ortalama 8 tarım ilacı içeren bitkisel besin tüketmektedir. Environmental Working Group (EWG = Çevre Çalışma Grubu)’a göre avokado, ananas, soğan, kuşkonmaz, patlıcan, karnabahar, papaya, kavun ve brokoli diğerlerine göre daha az tarım ilacı taşır. Çilek, ıspanak, nektarin, şeftali, elma, armut, üzüm, domates, patates, kereviz ve biber ise daha fazla tarım ilacı yüklüdür.

120’YE YAKIN HASTALIK AZALIR

Endüstriyel tarım olmadığında dünyada açlık sorunu olacağını ileri sürenlere en uygun cevap Michigan Üniversitesi’nden geldi. Bu üniversiteden bir ekip tüm dünyada organik tarıma geçildiğinde kişi başına 4 bin 380 kalori düşeceğini hesapladı. Yani bu kişi başına neredeyse ihtiyacın iki katı kalori demektir. Dünyayı kuşkusuz organik beslenme kurtaracaktır. Tamamen organik beslenmeye geçilebilirse en fazla ölüme yol açan 120 kadar hastalığın da azalacağı ya da ortadan kalkacağı öngörülmektedir.