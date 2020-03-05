Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Türkiye-Rusya-Suriye ilişkilerini ve Erdoğan’ın Moskova’da yapacağı görüşmeyi değerlendiriyor. Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmasını değerlendiren Ataklı, ‘Yeni Türkiye’nin tek kuralını açıklıyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Neden Rusya Türkiye’yi vurdu diyemiyorsunuz?” – Gün Başlıyor (5 Mart 2020)