Nedim Türkmen: Kızılay kanunu dolanmaya aracılık ediyor

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na 7 milyon 925 bin dolar bağış yaptığının ortaya çıkması Türkiye’de gündem oldu.

Söz konusu bağışın Kızılay üzerinden yapılmasıyla Başkentgaz’ın bağışı vergiden muaf tutmak için yaptığı akıllara gelirken şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise dün Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır” ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ise Kızılay ve Yeşilay’a yapılan nakit bağışların tamamının kurum kazancından indirilebileceğini sozcu.com.tr’ye açıkladı.

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İNDİRİM YÜZDE 5’İNİ AŞAMAZ

Türkmen bir vakfa bağış yapıldığında bağış tutarının kurum kazancının yüzde 5’ini aşamayacağını açıklarken, “Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan bir vakfa bağış yaptığınızda indirebileceğiniz bağış tutarı kurum kazancının yüzde beşini aşamaz” diye konuştu.

‘KANUNU DOLANMAYA ARACILIK EDİYOR’

Türkmen Kızılay’ın Başkentgaz’ın kanunun etrafından dolanmasına aracılık ettiğini anlatırken, “Kızılay ,Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na yapmak istediği bağışın tamamını kurum kazancından indirebilmesi için kanunu dolanma muvazaa işlemine aracılık etmiştir” diye konuştu.

‘OKUL BEDELİNİN TAMAMI KAZANÇTAN DÜŞÜLEBİLİRDİ’

Türkmen Başkentgaz’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıp bağışlayacağı para ile okul yaptırabileceğini ve bu paranın tamamının kanunlar gereği vergiden muaf tutulacağını söylüyor.

Türkmen, “Başkentgaz, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yapıp ,hatta arsayı da bedava alıp bir okul yaptırıp bağışlayabilir, okul bedelinin tamamını kurumlar vergisinden indirebilirdi” diyor.

Yazar sözlerini şöyle tamamladı: Ancak bu yol tercih edilmemiş Kızılay aracı kılınarak Ensar Vakfı’na para aktarılmıştır. Burada vergiden kaçınma değil vergi kaçırma işlemi söz konusudur. Başkentgaz yaptığı bu işlemle ilgili olarak vergi incelemesine alındığında vergi ziyai cezası , vergi aslı ve gecikme faizi ile karşılaşacaktır. Kızılay’ın yapmış olduğu işlemin Vergi Usül Kanunu’nun 360 . maddesinde hüküm altına alınmış bulunan “vergi suçuna iştirak “hükümleri çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekmektedir.