Nejat İşler Çukur’da!

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen Çukur’a sürpriz bir isim dahil oldu. Dizinin oyuncu kadrosuna başarılı oyuncu Nejat İşler katıldı. Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak.

Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’un oyuncu kadrosuna Nejat İşler de katıldı. Nejat İşler, dizinin yeni bölümlerinde Yamaç’ın baş düşmanı Çağatay olarak izleyici karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil oluyor. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açıyor.