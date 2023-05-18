Nenad Bjelica’dan veda sinyali, Trezeguet çıkışı: Abdülkadir Ömür’ü soracaktınız!

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Fenerbahçe’yi kutlayarak, “Daha iyi olan ve galibiyeti hak eden onlardı. İlk yarıda 1-0’dan sonra dahi çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı rakibimizin baskı oluşturduğu bölümde golü buldular. Maç 3-0’a geldiğinde dahi çok net fırsatlarımız vardı. Fenerbahçe’ye karşı oynuyorsanız bulduğunuz fırsatları değerlendirmelisiniz. Son dokunuş anında günümüzde değildik. Bunları değerlendiremezseniz işiniz kolay olmuyor” dedi.

‘VISCA GAYET İYİ OYNADI’

Visca’nın forma giydiği mevkii ile ilgili konuşan Nenad Bjelica, “O pozisyon için bugün en iyi oyuncu olduğunu düşündük. Elinden geleni yaptı. Devam edemediği dönemde oyundan almayı tercih ettik. Gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Belki 3. golde biraz daha devam edebilirdi” ifadelerini kullandı.

MARKOVIC’E VEDA SİNYALİ

Deprem felaketi sonrası Gaziantep FK’dan kiralanan Markovic’e forma şansı verilmemesi yönünde gelen soruya Sırp çalıştırıcı, “Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeye çalışıyoruz” cevabını verdi. Tecrübeli isim, sezon sonu Markovic’le yolların ayrılacağının sinyallerini de vermiş oldu.

‘TREZEGUET’Yİ OYNATSAYDIK ABDÜLKADİR’İ SORACAKTINIZ’

Trezeguet’nin sakatlığın dolayı ilk 11’de başlamadığını dile getiren Hırvat hoca, “Sakatlıkla alakalı bir durum. Sakatlığı vardı. Son 3 gün antrenman çıkmıştı. Oyuna girince iyi oynadığını düşünüyorum. Sakatlığı daha yeni atlattığı için şu an 90 dakikayı çıkaracak durumda olduğunu düşünmüyorum. Trezeguet oynamış olsaydı Ömür’ü soracaktınız. ‘Ömür neden oynamadı’ diyecektiniz. Yüzde yüzü ile hazır olan takıma maksimum katkı verebilecek oyuncularla oynamayı çalışıyoruz” diye konuştu.

GELECEK SEZON PLANLAMASI

Gelecek sezon planlamasından da bahseden Bjelica, “Bizim takım fiziksel olarak daha iyi olacak. Daha kompakt bir takım olacak. Baskıyı daha iyi yapan bir takım olacak. Sizin de bildiğiniz gibi gideceğini bilen oyuncular var. Oyuncuların önüne ligde kalmak üst sıra ve başka hedef koymayınca hazırlamak kolay değil. Biz de bu dönemde bunu yapabilmek kolay olmayacak. Bu oyuncuları böyle hazır etmek hiçbir antrenör için kolay değil” diye konuştu.

FENERBAHÇE’DEN TEKLİF ALDI MI?

Bjelica, kendisine geçmişte Fenerbahçe’den teklif olup olmadığı şeklindeki soruya, “Bu konudan çok fazla bahsetmek istemiyorum Trabzonspor teknik direktörüyüm ve burada olmaktan mutluyum” diye cevap verdi.