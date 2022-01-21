NEON SANATTA SİSTEMİ ELEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ? ARDAN ÖZMENOĞLU ANLATIYOR..

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Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programında bu hafta Artkolik Kurucusu Nazlı Keçili ve Sanatçı Ardan Özmenoğlu ile birlikteyiz. Kültür ve Sanat Platformu Artkolik’de neler yapılıyor? Verilen sanat eğitimleri sonrasında bir gelişim oluyor mu? Verilen seminerler kimlere hitap ediyor? Açılan sergiler ilgi görüyor mu? Hangi sanatçılara destek veriliyor? İstanbul’da sanata ulaşmak kolay mu? Neon sanatı nedir? Neon, sanatta nasıl kullanılır? Neon sanatta dil oyunu nasıl yapılır? Bu sanatta sistemi eleştirmek mümkün mü? Elif Dürüst soruyor, Artkolik Kurucusu Nazlı Keçili ve Sanatçı Ardan Özmenoğlu cevaplıyor. Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor.



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