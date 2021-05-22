Nepal’de parlamentonun feshedilerek seçimlerin yenilenmesine karar verildi

ANKARA (AA) – Nepal’de Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari, parlamentonun feshedilerek seçimlerin yenilenmesine karar verildiğini açıkladı.
Bhandari'nin ofisinden yapılan açıklamada, parlamentonun feshedildiği, 12 ve 19 Kasım tarihlerinde ülkenin yeniden seçime gideceği belirtildi.
Kararın, azınlık hükümetine liderlik eden Başbakan Khadga Prasad Oli’nin, mecliste yeterli güven oyu alamayacağı ihtimali nedeniyle sunduğu öneri üzerine alındığı kaydedildi.
Koalisyon çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlandığı Nepal'de, mecliste en fazla sandalyeye sahip Komünist Parti lideri Oli'nin, azınlık hükümeti kurması kararı alınmıştı.
Oli'nin bir ay içinde parlamentodan güvenoyu alması gerekiyordu.
Başbakan Oli, parlamentoda 10 Mayıs'ta yapılan güven oylamasını 93'e karşı 124 oyla kaybetmişti.
Oli, Nepal'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artış nedeniyle virüsle mücadele konusunda eleştiriliyordu.
Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve Kovid-19 salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.
Oli'nin önerisi üzerine parlamento 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.
Yüksek Mahkeme, parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.
Nepal son yıllarda sık sık Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı protestolara sahne oluyordu.