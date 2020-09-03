Nerede kalmıştık? 291 gün sonra kavuşma zamanı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nin ikinci sezonuna bugün başlıyor.

B Ligi 3. Grup’ta yer alan Türkiye, 21.45’te Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda Macaristan’ı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 2022 Dünya Kupası yolunda katılım şansı da tanıyacak bu organizasyonda 2011 Avrupa Şampiyonası öncesi kendisini deneme fırsatı bulacak.

Şenol Güneş’in öğrencileri, 291 günlük milli maç özlemini de dindirecek. Türkiye, son maçını 17 Kasım 2019’da Andorra ile oynamış ve 2-0 kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası vizesi alan jenerasyonun yeniden sahne alacağı maçta yeni formalar da ilk kez giyilecek. UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 18 Kasım’da sona erecek.

Grubumuzdaki diğer maçta Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. Türkiye, 6 Eylül’de ise Sırbistan’a konuk olacak.

ŞENOL GÜNEŞ RAKİBİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, rakip Macaristan’ı şöyle değerlendirdi:

“Geçmişe bakılırsa Macaristan bir ekol takımı. Uluslararası yıldızlar çıkardılar. Aramızdaki rekabete bakarsak da 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle üstünlük onlarda. Atanı tutanı iyi, tecrübeli ve genç oyunculara sahip bir takım. Çıkış yapıyorlar. Dikkatli olmamız lazım. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz.”

TÜRKİYE MACARİSTAN

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül

SAAT: 21:45

HAKEM: Artur Dias

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, İrfan Can, Ozan, Cengiz, Hakan, Emre, Enes (Muhtemel)

MACARİSTAN: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Bolla, Patkai, Simon, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Szalai (Muhtemel)