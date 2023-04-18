Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı. YSK seçmen sorgulama işlemleri başladı. 14 Mayıs genel seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırıyor. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı ve oy kullanılacak yerleri öğrenme ayrıntıları…

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet’e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

60 MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Seçmen sayılarını paylaşan Yener, “Yurt içinde seçmen sayısı 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790’ını yani yüzde 50,60’ını kadın seçmenlerimiz oluşturmaktadır; 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmaktadır, seçmenlerimizin yüzde 49,40’ını erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802’dir. 973 ilçe, bin 94 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215’tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172’dir” diye konuştu.

YURT DIŞINDA 5 BİN 40 SANDIK KURULACAK

4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulduğunu ve yurt dışında seçmen sayısının 3 milyon 416 bin 098 olduğunu aktaran Yener, “Bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158’i kadın seçmen olup, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70’ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup, yüzde 53,30’unu oluşturmaktadır. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646’dır. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır. 15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları seçmen listeleri siyasi partilerimizle paylaşıma başlanmıştır” dedi.