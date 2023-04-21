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20 Nisan 2023
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Neredesin şampiyon? Trabzonspor ağır yaralı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Trabzonspor için kabus günler bitmek bilmiyor… Hafta içerisinde Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’yı takımın başına getirip yeni bir sayfa açmak isteyen Bordo-Mavililer, galibiyet parolasıyla çıktığı müsabakadan hüsranla ayrıldı. Bjelica’nın oyuncu tercihleriyle maça dinamik ve arzulu başlayan Karadeniz ekibi, Markovic’in erken golüyle öne de geçti. Sivasspor’un puana muhtaç olduğu deplasmanda üstünlüğü yakalayıp ipleri tamamen eline geçire Trabzonspor için pozitif hava ise sadece 10 dakika sürdü. 22. dakikada Larsen yaşadığı şanssız pozisyonda hem takımını 10 kişi bıraktı hem de oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saiz’in penaltısıyla skor eşitlenirken eksik rakibi karşısında baskıyı artıran Yiğidolar maçta istediğini aldı.

Etkili başladı ama…

Yeni döneme galibiyetle başlamak isteyen ve yeni hocasıyla etkili başladığı karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Fırtına, geçen sezon bugün çok büyük mutluluklar yaşattığı taraftarını üzmeye devam etti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Karadeniz temsilcisi gözünü kalan haftalara dikecek.

Geçen sezonu mumla arıyor

Fırtına, geçen sezonun 29. haftası bittiğinde topladığı 70 puanla şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Bordo-Mavililer bu yıl ise hanesine yalnızca 45 puan yazdırabildi. Aynı süreçte geçen sezon sadece 1 yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi kabus sezonunda ise dün gece 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

5’ncilik koltuğu Başakşehir’in

Trabzonspor dün akşam yaşadığı şok yenilgiyle beraber puan tablosunda da konumunu kaybetti. En azından ligi Avrupa potası içinde bitirmek isteyen Karadeniz ekibi, averajla 5.’lik koltuğunu Başakşehir’e kaptırdı, 6. sıraya kadar geriledi.

Deplasmanda hasret sürüyor

En son 1 Ekim’de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2- 1’lik galibiyetle dönen Bordo-Mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi, dün akşam Sivasspor maçında ise bu seriye son vermek istedi fakat olmadı. Fırtına’nın hasreti 8 maça çıktı.

Bjelica için şanssız gece

Hoca adayları arasında adı hiç geçmiyorken bir anda flaş gelişmeyle Trabzonspor’a 2.5 yıllık imza atan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, yeni takımıyla sadece iki idman yaptıktan sonra Sivas deplasmanında kulübede yer aldı. İlk başta tribünde olacağı düşünülen Hırvat hoca, kendi isteğiyle saha kenarındaydı. Zorlu müsabaka öncesinde oyuncularının mental gücünü artırmak için takımla 3 toplantı yapan Bjelica, göreve talihsiz bir karşılaşma ile başladı. Erken 10 kişi kalıp öne geçtiği maçtan yenilgiyle ayrılan Bjelica art arda gelen gollere çaresiz kaldı. Bjelica, umutla başladığı maç öncesinde, “Bu sıcak karşılama için herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik. Geldiğimizde çok fazla zamanımız yoktu. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. 7.5 aylık geçen süreçte birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu” dedi.

Yazıcı’dan asistle dalya

Yusuf Yazıcı için dün özel bir geceydi. Yıldız oyuncu, yeni hocası tarafından sahaya 11’de sürüldü. Trabzonspor formasıyla 100. lig maçına çıkan

Yusuf, takımının attığı golün asistini yaptı. Ancak Larsen’in gördüğü kırmızı kartla planları değiştirmek zorunda kalan Bjelica, Yusuf’u 29’da kenara almak zorunda kaldı.

 

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