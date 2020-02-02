Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Neşeli Günler bugün televizyonda izleyicisi ile tekrar buluşacak. Senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı Neşeli Günler filminin yönetmeni yönetmeni Orhan Aksoy’dur. Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?
1978 yapımı Neşeli Günler filmi Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit’in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. İşte Neşeli Günler filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…
NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?
Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul’da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir.
NEŞELİ GÜNLER KONUSU
Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.
OYUNCULARI
Münir Özkul – Kazım Bey
Adile Naşit – Saadet Hanım
Şener Şen – Ziya
Mürüvvet Sim – Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda – Nilgün
Ahmet Sezerel – Uğur
Oya Aydoğan – Zeynep
İhsan Yüce – Nazif Efendi
Ali Sururi – Uğur’un Babası
Gülşen Gürsoy – Mehtap
Feridun Şavlı – Yaşar
Ahmet Arıman – Ömer
Yaman Coşkun – Ahmet
Tamer Şahin – Mehmet
Necati Aslan – Tuncay