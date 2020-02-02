Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? İşte Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Neşeli Günler bugün televizyonda izleyicisi ile tekrar buluşacak. Senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı Neşeli Günler filminin yönetmeni yönetmeni Orhan Aksoy’dur. Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

1978 yapımı Neşeli Günler filmi Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit’in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. İşte Neşeli Günler filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul’da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir’de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

OYUNCULARI

Münir Özkul – Kazım Bey

Adile Naşit – Saadet Hanım

Şener Şen – Ziya

Mürüvvet Sim – Sıdıka Hanım

Ayşen Gruda – Nilgün

Ahmet Sezerel – Uğur

Oya Aydoğan – Zeynep

İhsan Yüce – Nazif Efendi

Ali Sururi – Uğur’un Babası

Gülşen Gürsoy – Mehtap

Feridun Şavlı – Yaşar

Ahmet Arıman – Ömer

Yaman Coşkun – Ahmet

Tamer Şahin – Mehmet

Necati Aslan – Tuncay