Neslihan Atagül kimdir? Neslihan Atagül nereli ve kaç yaşında?

Neslihan Atagül, 1992 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Yaprak Dökümü adlı dizi ile geçen Neslihan Atagül hakkında merak edilenler haberimizde… Neslihan Atagül nereli ve kaç yaşında?

Star TV ekranlarında yeni başlayan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Neslihan Atagül kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Hayat Devam Ediyor, Fatih Harbiye, Canım Babam gibi dizilerde rol almıştır. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünya evine girmiştir.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat vermektedir. Neslihan Atagül, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

Ödülleri:

2013 – 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)

2012 – Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)

2007 – Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)

Neslihan Atagül’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sefirin Kızı (Nare) (TV Dizisi)

2018 – Dip (Bilge) (TV Dizisi)

2015-2017 – Kara Sevda (Nihan) (TV Dizisi)

2015 – Senden Bana Kalan (Elif) (Sinema Filmi)

2013 – Fatih Harbiye (Neriman) (TV Dizisi)

2012 – Araf (Zehra) (Sinema Filmi)

2011 – Hayat Devam Ediyor (Şirin) (TV Dizisi)

2011 – Kabim Seni Seçti (Melis) (TV Dizisi)

2011 – Canım Babam (Pınar) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Genç Bahar) (Sinema Filmi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Deniz) (TV Dizisi)