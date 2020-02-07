Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Son dönemde Yasak Elma dizisi ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle gündemde olan Nesrin Cavadzade, bir taraftan da sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir dergi için kamera karşısına geçen Cavadzade, çekimlerden kamera arkası görüntüleri sosyal medya sayfasından paylaştı. Siyahlar yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya, hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni geldi. İşte Nesrin Cavadzade’nin o paylaşımı;

